Sponsoring-Bilanz 2008

at // Sportsponsoren hatten 2008 ein quantitativ erfolgreiches Jahr zu verbuchen. Laut Focus Media Research wurden 4.573 Events übertragen und darin mehr als 6.700 Logos zu sehen. 75 Prozent der Reichweite der Sport-Übertragungen entfallen in Österreich auf Fußball und Skisport-Wettbewerbe. Die Fußball-Europameisterschaft und die WM-Qualifikationsspiele sind für 45,9 Prozent der Reichweite verantwortlich. Laut Focus sind die drei Top-Sponsoren 2008 Audi, Raiffeisen und T-Mobile. Der Mobilfunker ist in Folge des Teilrückzuges aus der Fußball-Bundesliga der Absteiger unter den bekanntesten Sponsoren.