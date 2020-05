SpongeBob bei Clipfish

Distributionspartnerschaft

MTV beispielt seinen Channel mit der Datingshow "A Double Shot At Love", dem Action- und Funsport-Magazin " Nitro Circus" sowie den Formaten " The City" und "Fist of Zen". Von Nick kommt " SpongeBob", "Avatar - Der Herr der Elemente", "Invader Zim" und "Jimmy Neutron". Und Comedy Central bespielt seinen Clipfish-Channel mit ganzen Staffeln von "South Park" und "The Sarah Silverman Program".