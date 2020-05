Spirit Design löscht schön

Gold? Silber? Bronze?

Die noch näher definierte aber zwischen Gold, Silber und Bronze changierende Auszeichnung erhalten die beiden Unternehmen im Rahmen des Wettbewerbs für "Gute Gestaltung". Welches Edelmetall an Rosenbauer und Spirit Design gehen, stellt sich am 2. Dezember in Frankfurt heraus. Und womit haben sich die beiden Firmen die Prämierung verdient: mit den Feuerwehr-Fahrzeugen der Baureihe AT, die speziell für den Einsatz bei Kommunal-Feuerwehren entwickelt wurde.



