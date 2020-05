Spinnwerk kooperiert mit Digital Mindshift

Darüber hinaus arbeitete Zirnig auch auf Agentur-Ebene und für Betriebe wie Draftfcbi und diamond:dogs.



In der jetzigen Konstellation deckt Zirnig in der Kooperation die strategischen und konzeptionellen Bereiche ab und Spinnwerk ist für die operative Umsetzung der gemeinsamen Projekte verantwortlich. Gemeinsam arbeiten die Partner an Digital und Social Media-Realisierungen für Lernquadrat und das Wiener Hilfswerk.



