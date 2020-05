Spielt ruhig weiter!

Sie schauen sich dann die Einreichungen in den Kategorien T - Innovative Technology, GD - Innovative Game Design und AME - Innovative Application Methods and Environments an. Zum Wettbewerb sind Games, die höchsten ein Jahr auf dem Markt sind oder sich im Prototypen-Stadium befinden, zugelassen. Teilnehmen können Entwickler, Publisher, Verlage, Freelancer und der Nachwuchs der Branche aus allen EU-Mitgliedstaaten. Die Entscheidungen der Jury gipfeln in der Preisverleihung am 15. Oktober in Frankfurt am Main.