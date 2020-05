Spielplatz für Eltern und Kinder

Die dort angebotenen Produkte können bewertet werden, sind in Videos dargestellt, können bestellt und bezahlt werden. Das Unternehmen liefert an jede beliebige Adresse. Dazu stellt Toy'R'Us einen telefonischen Kundenservice, der werktags von 8 bis 20 Uhr und samstag von 8 bis 16 Uhr erreichbar ist, bei sowie die Möglichkeit die online bestellten Waren in den Outlets umzutauschen.