Spiegel Verlag publiziert New Scientist

Das Wochen-Magazin wird in der neu gegründeten 100-Prozent-Tochter des Spiegel Verlages, der New Scientist Deutschland GmbH publiziert.



Zum Chefredakteur wurde Lothar Kuhn, der seit 2007 stellvertretender Chefredakteur des Harvard Business Manager ist, bestellt. Er wird das Magazin mit einer, nach derzeitiger Planung, 20-köpfigen Redaktion realisieren.



Die Einzelausgabe wird in Deutschland 4,50 Euro kosten. Die Anzeigen-Vermarktung obliegt Spiegel QC.



atmedia.at