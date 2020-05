Spiegel.TV für die kurze Sehdauer

Über die Apps erweitert Spiegel.TV mit ergänzenden Inhalten die wöchentlichen Titelgeschichte des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Weiters stehen den Nutzerinnen dieses Mobile-Services Formate wie "History", "Mensche" oder "Auto-Mobiles" zur Verfügung.



Mobile Endgeräte mit Bildschirmen jenseits der Sieben-Zoll-Grenze können Spiegel TV entweder via Browser und Spiegel.tv oder der im Juli 2012 gelaunchten iPad-Version konsumieren.



In diesem Kontext bedeutet die nun gelaunchte TV-App das Schließen einer Lücke. An der Windows 8-Version wird aller Voraussicht nach gearbeitet.



atmedia.at