Spiegel Online expandiert mit Reiseportal

Aus Gründen der optischen Attraktivität wurde der Content in Browser-Fenstern mittig angeordnet, die Bilder, die ja entscheidende Wirkung für das Auftreten von Reise-Eindrücken und Destinationen sind, sind groß und es wurde eine Schriftgrösse gewählt, die in Summe einen relaxten also urlaubsmässigen Eindruck vermitteln und das Lesen vereinfachen. Das Layout hat darüber hinaus den Sinn, dass damit die Einbettung eines neuen Werbeformats, des Frame Ads, möglich ist.



Das Portal verfügt über die obligaten Schnittstellen zu Facebook und Twitter.