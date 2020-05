Spiegel-Chefredakteure offiziell abberufen

deAm Montag, 9. April 2013, wurde noch halbherzig dementiert. Einen Tag später ist die am vergangenen Wochenende ruchbar gewordene und vielfach kolportierte Abberufung des Spiegel-Chefredakteurs-Duos offiziell. Georg Mascolo und Mathias Müller von Blumencron, die schon in der Vergangenheit getrennte Führungswege den gemeinsamen an der Spitze der Medienmarke vorzogen, werden aufgrund "unterschiedlicher Auffassungen zur strategischen Ausrichtung mit sofortiger Wirkung abberufen und beurlaubt".