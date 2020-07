Speedinvest beteiligt sich an Holvi

Holvi wird vom Heimatmarkt Finnland aus in den kommenden Monaten in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt und dort etabliert.



Dafür bekommt das Unternehmen aus Österreich und von Speedinvest eine Million Euro frisches Kapital, das in diese Internationalisierung fließt. Parallel zu diesem Investment übernimmt Johan Lorenzen im Unternehmen die Führung als CEO. Für Speedinvest ist dies das erste Investment am skandinavischen Markt.