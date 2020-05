Speed Invest beteiligt sich an KochAbo.at

Speed Invest verhandelt beispielsweise mit Privat-Investoren. Gemeinsam soll bis Ende September 2012 eine Finanzierungsrunde abgeschlossen werden, deren Ziel ein siebenstelliger Investitionsbetrag für KochAbo.at ist. Damit soll in weiterer Folge die Internationalisierung des Lebensmittel-Lieferungsmodells in Angriff genommen werden.



Den ökonomischen Hintergrund für diese Investitionsentscheidung ist, laut Speed Invest-CEO Oliver Holle, "das Lebensmittel einer der letzte große Wachstumsbereich im E-Commerce sind".



KochAbo.at ist in Wien, Linz, Salzburg, Köln und demnächst in Wiener Neustadt, Graz und Klagenfurt zu beziehen. Das Unternehmen kündigt an, in Kürze in weiteren Märkten seine Lebensmittel-Lieferungsmodell einführung und etablieren zu wollen.



