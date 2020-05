Spatenstich für Address Branding

Es geht also um Immobilien, Immobilien-Marken, Marken-Immobilien, Immobilien-Werte für Eigentümer, Händler, Entwickler und um Wahrnehmungsinhalte durch Mieter.



Hermann Mittermair, Geschäftsführer der auf Markenmanagement spezialisierten Agentur, verweist auf die operative Ebene des Begriffs: "Mit Address Branding verfügen wir über eine Methode zur Identitätsfinden und Positionierung von Immobilien, die nachhaltig deren Wert sichert."



Über diese Methode lassen sich weiche und harte Werte - Wohlfühlfaktor, Identifiaktionspotenzial durch Bewohner, Infrastruktur-Fakten, Objekt-Marktwert, etc. - von Immobilien und deren Umgebungsqualität eruieren. Diese wachsen in weiterer Folge zu einer Marke aus. Beziehungsweise werden von Brands and Friends zu einer Marke entwickelt.



Die Agentur setzte ihre Address Branding-Arbeit für die Wohnprojekte grüne Mitte Linz und Linz.punkt um und liefert damit ihren Beitrag zur Stadtentwicklung.