Sparmaßnahmen nicht genügend

de // Im Rahmen des gestern veröffentlichten Bertelsmann-Ergebnisses zeigt sich, dass das Abräumen der Sonnenstühle am Gruner + Jahr-Sonnendeck nicht ausreichen wird. Der Magazinverlag, so in der euphemistischen Bertelsmann-Beschreibung, "verzeichnete einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Operating EBIT". Tatsächlich ging der Umsatz im ersten Halbjahr 2009 - verglichen mit dem Vorjahreshalbjahr - um 10,6 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro zurück.