Sparbiene Sumsi fliegt bei Heimo Hammer ein und aus

atVon 15. Oktober bis 2. November 2012 soll es in den österreichischen Raiffeisen-Bank-Filialen wie in Bienenstöcken brummen. Denn rund um den "Weltspartag" sollen kleine und große Sparer von der Sparbiene Sumsi motiviert werden, ihr Angespartes in die Bank zu tragen und ertragreich irgendwie anzulegen. Der Lockstoff, den Sumsi in ihrer derzeitigen Flugphase verströmt, kommt von der Agentur kraftwerk.