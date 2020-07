Spanien peilt Google-Gesetz an

Lanzaco erklärte in einer Stellungnahme gegenüber dem Weltzeitungsverband WAN-IFRA, dass Nachrichten-Aggregatoren das Potenzial haben, um Zeitungen wesentlich zu schwächen. Sie hofft, dass Spanien die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, die Aggregatoren dazu verpflichtet Verlegern die Nutzung von deren Inhalten zu bezahlen.



In Spanien scheint demnach ein Gesetz in Vorbereitung zu sein, dass die Verwendung von Inhalten unabhängig von deren Umfang durch Dritte kostenpflichtig macht. Schon das Zitieren einer Schlagzeile oder von kleinsten Inhaltsteilen würde in Spanien zu bezahlen sein. Die Nutzung ganzer Artikel würde in Zukunft eine schriftliche Erlaubnis und eine höhere Gebühr nach sich ziehen.



Lanzaco macht darauf aufmerksam, dass viele Online-Nutzer ihre aktuellen Informationen und Nachrichten nur mehr über Aggregatoren beziehen und daher die ursprünglichen Verfasser und Quellen als überflüssig erachten.