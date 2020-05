Spätgens folgt Lürzer nach

Spätgens wird die kommenden fünf Jahre für die künstlerische und organisatorische Leitung des Bereichs Kommunikationsdesign - Schwerpunkt Werbung an der Hochschule verantwortlich sein. Er ist seit 2007 Kreativ-Geschäftsführer der Agentur und wurde für seine Kommunikationsleistungen in den letzten Jahren sowohl in Deutschland als auch international mit Preis überhäuft. Mehr als zehn Löwen in Cannes gehen auf sein Konto.