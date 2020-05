Späte Einsicht

Sat.1 ging es mit Springer besser

Die CDU spricht sich in ihren, Freitag in Berlin vorgestellten, "Medienpolitischen Thesen" für eine Lockerung des Pressefusionsrecht aus. So hält die Partei die Untersagung der Fusion durch die deutschen Kartellbehören für einen Fehler. Die CDU ist nun der Ansicht, dass die TV-Gruppe nach einer Springer-Übernahme nicht annähernd in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken würde, in der sie jetzt steckt.