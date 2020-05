Soziale Medien liefern keine objektive Information

Die so aufgebaut Verbandsargumentation mündet wiederum in den "Österreich-Programm" genannten Forderungen nach einem "Leistungsschutzrecht für Presseverlage", das die kommerzielle Dritt-Nutzung von Zeitungsinhalten sowohl gesetzlich einschränkt als auch kostenpflichtig macht. Weiters wird darin die Reform der derzeitigen Regelung der Presseförderung und deren Aufstockung auf 50 Millionen Euro gefordert.



Dieses Programm, so Kralinger, "soll sicherstellen, dass heimische journalistische Inhalte auch geschaffen werden können, wenn österreichische Werbegelder weiter zu globalen Playern am Online-Werbemarkt abwandern". Denn es wird, trotz 73-Prozent-Reichweite von Zeitungen und der weiterhin bestehenden Zahlungsbereitschaft für Zeitungen "zunehmend schwieriger, journalistische Inhalte in gewohnter Qualität zu finanzieren".