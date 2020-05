usa // MTV teilt die im Zuge der anlaufenden Show "What You´re Watching With Alexa Chung" die Werbeeinnahmen mit Facebook und Twitter. MTV blendet in der Show Social Media-Content aus beiden Plattformen ein. MTV folgt hier Medien wie CNN, "US Weekly", "12seconds" oder Glam Media. Sie versuchen durch frühzeitiges Aufspringen auf den Reichweiten-Zuge der beiden Plattformen Buzz, Traffic, Hippness und dann Werbegelder zu lukrieren.