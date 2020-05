eu // Morgen Freitag, den 9. Juli, werden in London die TechCrunch Europe Awards vergeben. In vierzehn Kategorien sollen die aktuell besten Technologie-Unternehmen der Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika gekürt werden. Die Shortlist steht fest. In der Kategorie "Best Bootstrapped Startup" gehört das österreichische Projekt Soup.io zum Kreis der fünf aussichtsreichsten Anwärter auf den Award.