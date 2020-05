Sorrell wird LinkedIn-Influencer

Sorrell begründet seine Partizipation an dem Programm mit dem Wandel LinkedIns von "einer Plattform zu einem Medien-Eigentümer, Content-Produzenten und -Lieferanten". Diese Entwicklung, wie auch der Kauf der Washington Post durch Amazon-Gründer Jeff Bezos sind für den WPP-CEO Signal dafür, dass "eine neue Generation von Medien-Eigentümer" in das Rampenlicht der Kommunikationsindustrie getreten sind.



Das und die Durchdringung der Wirtschaftswelt sowie unser aller Leben durch Digitales und Social Media sind ausreichend Gründe um in Lichtgeschwindigkeit die richtigen Strategien zu finden, argumentiert Sorrell.



Die WPP-Strategie ruht, wie er vermittelt, auf vier Säulen: "New Markets, new media, data investment management and last but not least 'horizontality'". Daran knüpft Sorrell Wachstumsziele. Der Konzern soll innerhalb der nächsten fünf Jahre in den Bereiche New Markets und New Media nicht wie bisher fixiert 35 bis 40 sondern 40 bis 45 Prozent wachsen.



Das Data Investment Management, bislang als Markt- oder Konsumentenforschung tituliert, sei, so Sorrell, mit einem 25-Prozent-Anteil am WPP-Geschäft in der richtigen Dimension.