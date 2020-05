Sorrell denkt an Erholung

int // WPP-Chairman Martin Sorrell glaubt, dass sich aus heutiger Sicht, der globale Finanzmarkt Mitte nächsten Jahres erholen wird. Die "reale Welt wird sich nicht vor 2010 zum Besseren wandeln" erklärte Sorrell gestern im Rahmen der UBS Global Media and Communications Conference in New York vor Wall Street Analysten. Alle werbungtreibenden Branchen stünden unter Druck konstatiert der WPP-Chef. Die Autoindustrie, der Einzelhandel und die Tourismusbranche seien, so seine Einschätzung, "extrem unter Druck". Die WPP-Gruppe steht, so Sorrell, vor der Herausforderung die Balance zwischen dem Investitionsausbau in Märkten wie China, Indien und Brasilien und der Ressourcen-Reduktion in Märkten wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zu finden.