at // deutschcom kreiert für die Soravia Group ein neues Corporate Design. Dieser Auftritt ist Teil der Neupositionierung als Global Brand. Die Unternehmensgruppe internationalisiert und untermauert diese Entwicklung mit dem Slogan "From Vision To Value". Die Agentur realisiert für die Soravia Group einen Imagefilm, Printsujets, Folder, die Website Soravia.at und auch die Geschäftsausstattung. atmedia.at