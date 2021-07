"La Loren" zwischen Mamma und Mythos

Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica , Cary Grant, Clark Gable, Charlton Heston, Gregory Peck – das sind nur einige der Stars, mit denen sie in Hollywood und in den römischen Cinecittà-Studios vor der Kamera stand. Heute, mit 80 Jahren, ist die Loren die letzte lebende Legende dieser versunkenen Kinowelt.

"Ich habe versucht, das Beste aus meinem Leben zu machen", sagte sie, als ich sie 1978 in Oberösterreich zum Interview traf. "Nur keine Verrücktheiten, keine Extreme, ich will eine ganz normale Frau sein." Nachsatz: "So weit das in meinem Beruf möglich ist." Die Loren drehte damals in Bayern den US-Film "Verstecktes Ziel", wohnte aber im grenznahen Hotel Seewirt in der Gemeinde Franking im Innviertel.