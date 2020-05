Sony Österreich wirbt mit InText-Kampagne

Das Unternehmen buchte bei Vibrant neben dem Bandnamen auch Keywords wie Albumcharts, Lieblingssongs, Rockmusik oder "Song downloaden". Ziel der Kampagne sind Foo Fighters-Downloads in iTunes.



Vibrant rechnet die InText-Kampagne auf Klickbasis ab. Der tatsächliche Kontakt durch den Nutzer wird bezahlt. In die Tooltips also die Werbeboxen, die sich bei Mouse-Kontakt des Keywords im Text öffnen, sind Standard-Rich-Media-Formate sowie Video-Integration und spezifische Kundenadaptionen möglich. Vibrant hat darüber hinaus die Werbeboxen "austrifiziert" also mit einem rot-weiß-roten Flaggen-Symbol gekennzeichnet, um die Relevanz der Werbebotschaft für österreichische Zielgruppen auf deutschen Werbeträgern zu signalisieren.



atmedia.at