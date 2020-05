at // Die "Presse am Sonntag" tut dem Standard gut, erklärt dessen Geschäftsführer Wolfgang Bergmann im APA-Interview. Da die Presse Samstag nicht mehr in den Selbstbedienungstaschen präsent ist, genießt der Standard an dem Verkaufstag einige Stunden konkurrenzlose Aufmerksamkeit. Laut Bergmann steigern sich dadurch die Entnahmen um 15 Prozent. Eine Sonntag-Ausgabe des Standard wird es nicht geben, erklärt Bergmann.