at // Die Styria geht mit der Presse konsequent auf den Sonntagsmarkt zu. Derzeit wird eifrig produziert, es gibt bereits eine Reihe von Dummies auf die Nullnummern folgen. Am 15. März soll die erste Ausgabe der "Presse am Sonntag" erscheinen. Michael Fleischhacker leitet die Sonntag-Redaktion und wird von Chronik-Ressortleiter Rainer Nowak und Außenpolitik-Ressortleiter Christian Ultsch unterstützt.