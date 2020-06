Song Contest: Ticketverkauf startet schon am Montag

Jetzt ist es also offiziell: Der Ticketverkauf für den Eurovision Song Contest startet bereits kommenden Montag, 15. Dezember.

Wie der KURIER bereits gestern berichtete, werden die Kassen ab 9 Uhr öffnen. Wer beim Finale des Song Contest am 23. Mai dabei sein will, sollte schnell sein. Insgesamt 100.000 Tickets werden für neun Shows aufgelegt. Die Karten werden in mehreren Tranchen erhältlich sein und zwischen 14 und 390 Euro kosten. Ticketingpartner des ORF sind Ö-Ticket und die Wiener Stadthalle.

Im Detail: Neben den drei TV-Shows - die beiden Semifinale am 19. und 21. Mai sowie das Finale am 23. Mai - auch Tickets für die Jury-Shows am jeweiligen Vorabend der Live-Sendungen sowie die Family-Shows am Nachmittag erworben werden. Wer sich zum Auftakt keine Karten für den ESC sichern kann, erhält laut ORF bis Mai noch mehrmals die Möglichkeit dazu. Die endgültige Platzverteilung und Gesamtkapazität der Stadthalle werden erst nach Konkretisierung von Kamerapositionen, Bühnengestaltung und Greenroom-Setting feststehen, heißt es in der Aussendung.

Karten wird es grundsätzlich in sechs verschiedenen Kategorien geben: von Stehplätzen über Sitzplätze in den Kategorien A bis D bis zur Gold-Kategorie. Die Preise sind abhängig von der jeweiligen Show und beginnen bei 14 Euro für eine Family-Show (Kategorie D mit Sichteinschränkung), während eine Karte in der Gold-Kategorie für das Finale auf 390 Euro kommt.

Gekauft werden können die Tickets via Ö-Ticket und die Stadthalle entweder online oder telefonisch, außerdem werden sie ab Montag an den Ticketkassen der Stadthalle erhältlich sein. Vorreservierungen sind nicht möglich. Die Käufer bekommen zunächst eine Kaufbestätigung, die fälschungssicheren Originaltickets werden laut ORF "zeitnah zu den Shows über den Postweg verschickt".

Wer Österreich vertreten wird, das wird ab dem 20. Februar im ORF entschieden. Die 16 zur Auswahl stehenden Kandidaten im Überblick sehen Sie hier: