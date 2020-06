Song Contest: Ticketkosten "zwischen 30 und mehreren hundert" Euro

Der Mai 2015 und damit der Eurovision Song Contest in Wien rücken immer näher, nach und nach werden auch die ersten konkreten Details bekannt. So sollen die schon jetzt heiß begehrten Tickets zwischen rund 30 Euro und mehreren hundert Euro kosten, wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bei einer Podiumsdiskussion am Donnerstagabend verriet. Der Verkauf soll noch vor Mitte Dezember starten.

Derzeit sind bestenfalls gefälschte Karten im Internet erhältlich. Die rund 100.000 offiziellen Karten für insgesamt neun Shows sind am Weg, dabei soll "ein breites Angebot" an Kategorien, Preisen und Packages zur Verfügung stehen, wie Wrabetz erklärte. "Wir hoffen, dass sich viele Menschen für ein Abonnement entscheiden", so der ORF-Generaldirektor. Ein Teil der Karten wird jedenfalls an internationale Fans gehen, ein Teil ist für die offiziellen Fanclubs reserviert.