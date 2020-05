Sommerloch am Plakat

Jenen, die die Abwesenheit des Sommerlochs propagieren oder deren Existenz bestreiten, möchte ideenwerk eine solche Phase in der die Uhr langsamer und leiser tickt schenken.



Aufmerksamkeit durch Stille, beschreibt ideenwerk die kreative Umsetzung für den Epamedia-Plakatkalender und das August-Sujet. Zu sehen ist eine weisse Fläche auf der eine, in einer ungewohnten Farbe, fast schon konturlos in das umgebende Weiss diffundierende Sonne dahinschmilzt. Das Sujet ruft aber auch irgendwie Kuh und Milch wach.

Credits:

Agentur: ideenwerk; Executive Creative Director: Christian Steinwender; Creative Director: Markus Strohmayer; Junior Art Director: Isabella Huber;

Transporteur: Epamedia;

Kooperationspartner: Druckerei Gerin.



