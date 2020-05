Bilder, Geschichten einer Allianz

So nennt sich die österreichische Tourimus-Marketing-Konkordanz bestehend aus der Österreich Werbung und den neun Landes-Tourismusgesellschaften wenn sie gemeinsam für die Incoming-Vermarktung tätig sind.



Die Kampagne vermittelt Glücksmomente, die Gäste in Österreich erleben können. Als Transporteure dieser sehensuchtsweckenden, unvergesslichen Augenblicke ist ein Magazin, Radio-Spots, Online-Werbung, Direct Marketing und Medienarbeit geplant. Das Sommerglücksmomente-Magazin ist das Lead-Medium der Kampagne. Die Auflage von zwei Millionen Stück wird in Deutschland unter anderem über Die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung im Markt vertrieben. Die " Allianz der 10" zeigt in der Kampagne "starke Bild, persönliche Geschichten und athentische Gastgeber".