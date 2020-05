Sommerblätter

atÖsterreicher machen von Juli bis September ihren Haupturlaub und in dieser Zeit besteht ein Nachfragepensum nach Printmedien bestätigt Mindshare in der Momentaufnahmen-Studie MindMinutes. "Fast ein Drittel" dieser Urlauber liest Magazine und Zeitschriften. Bei den in Österreich urlaubenden Österreichen steigt der Magazin- und Zeitschriftenkonsum auf 40 Prozent.