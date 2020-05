Sommer-Grillen

Die 23 hat in der Technologie-Szene in der Vergangenheit immer wieder zu heiß diskutierten Spekulationen geführt und ist zur mythischen Zahl der Popkultur avanciert. ORF.at und ORF Enterprise entschieden sich für den 23. Juli für die gemeinsame Grillparty in Wien. Prompt hatten die Gastgeber mit einem anderen Branchen-Sommerfest und einem fulminanten Unwetter Konkurrenz bekommen. Gegrillt, genetworkt und gefachsimpelt wurde trotzdem ohne Rücksicht auf etwaige Verschwörungstheorien.