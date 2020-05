Solvster begleitet Bank Austria-Produktentwicklung

Solvster eröffnete die Zusammenarbeit mit der Erhebung von Kundenbedürfnissen und machte so einen ersten Schritt um in den Dialog mit Zielgruppen zu treten. Darauf folgte ein, auf den Trends aus der ersten Methoden-Runde aufbauender Ideen-Wettbewerb. Dessen Ergebnisse wurden wiederum über definierte Kriterien zu Produkt-Ideen geformt. Kunden waren dann in die Bewertung der Umsetzubarkeit dieser Ideen eingebunden. Außerdem erfolgte deren Check auf rechtliche Sicherheit.



In weiterer Folge wurden fünf Produkt-Vorschläge in einen Kauftest, in einem fiktiven Online-Shop übergeführt und Kaufbereitschaften und -entscheidungen getestet.



"Die Innovationsgeschwindigkeit ist dabei um ein Vielfaches höher. Das schont Budgets des entwickelnden Unternehmens, erhöht die Attraktivität der Produkte für die Kunden und ist letztendlich eine wettbewerbsentscheidender Vorteil", resümiert Dietmar Englhofer, Gründer von Solvster, den Mehrwert von Crowdsourcing.



"Diese Fülle an neuen Ideen hätten wir über herkömmliche Umfragen gar nicht bekommen", kommentiert Rainer Hauser, Vorstand für Privat-, Klein- und Mittelbetriebe des Finanzdienstleistungsunternehmens, diesen neuen Weg der Produktentwicklung.



