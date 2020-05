Solide Abozahlen sagt Murdoch

Es wird ein Erfolg

Nachdem das schadenfrohe Gelächter von Medienexperten quer durch alle Kontinente verstummt, alle Wetten ob die beiden News International-Titel keine oder doch mehr als vier Abonnenten hätten ins Leere liefen, meldet sich Rupert Murdoch mit einem Signal, aber keiner echten Antwort, zu dem Thema. Im Zuge einer Panel-Debatte in Sydney erklärte er, dass "die Abonnentenzahl solide sei" und "wir den Beginn eines neuen Geschäftsmodels im Internet beobachten können". Murdoch: "It's going to be a success." Darüber hinaus lässt er durchblicken, dass das App-Geschäft für die digitalen Medien der News Corporation mittelfristig das ökonomisch bedeutendere Geschäft sein werden.