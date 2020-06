"Soko Kitzbühel": Drehstart mit Julia Cencig

"Soko Kitzbühel", "Startschuss für Julia Cencig als neue Kommissarin." Sie ist schnell, gewieft und unangepasst ? die neue ?Soko Kitzbühel?-Kommissarin, die für die Dreharbeiten zur 14. Staffel der ORF-Erfolgsserie voraussichtlich ab Mai ihren Dienst inmitten der Tiroler Alpen antritt. Julia Cencig steht als Nina Pokorny für 13 neue Folgen bereits in den Startlöchern. Und auch wenn die Neue von ihrem Kollegen Kroisleitner (Ferry Öllinger) skeptisch beäugt wird und Geduld und Führungsqualitäten ihres Chefs Lukas Roither (Jakob Seeböck) mehr als nur einmal auf die Probe stellt ? der Dienstagabend in ORF eins bleibt weiterhin sicher: Denn Nina Pokorny ist alles andere als eine Anfängerin. Bei der organisierten Kriminalität in Wien hat sie unter anderem schon als verdeckte Ermittlerin gearbeitet. Doch warum sie sich ausgerechnet zur ?Soko Kitzbühel? versetzen hat lassen, bleibt vorerst ihr großes Geheimnis.Im Bild: Julia Cencig, Jakob Seeböck. SENDUNG: ORF eins - - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606

