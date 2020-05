Sölden.com-Relaunch von Wunderman PXP

Es geht dem Tourismus-Anbieter aber längst nicht mehr nur um Mobile sondern auch um die Erreichbarkeit von Soelden.com und Hochgurgl.com via TV und Xbox. Und diese erfordert eine umfassende Screen-Tauglichkeit des Angebots und die attraktivste Vermittlungsqualität der Inhalte.



Es geht darum "einfach und unkompliziert auf allen Endgeräten und Screens" erreichbar zu sein, erklärt Oliver Schwarz, Geschäftsführer Ötztal Tourismus die Anforderungen an die beiden Tourismus-Portale, deren Flaggschiff Soelden.com ist und nach Aussagen von Schwarz "mehr als eine Million Zugriffe pro Monat in der Wintersaison" generiert.



Ötztal Tourismus realisierte diese neue Digital-Lösung gemeinsam mit Wunderman PXP und setzt eine seit 2003 laufende Geschäftsbeziehung, mit PXP begonnene, fort.



Soelden.com ist für die Tourismus-Region Ötztal eine Art digitales Leuchtfeuer und vereint in sich Funktionen, die in der Offline-Welt getrennt betrieben und geführt werden mussten: Image-Transporteur, Marketing-Instrument und Buchungsplattform. Laut Tourismusverband wird "rund 70 Prozent" des Incoming-Tourismus online gebucht.



Daher ist das weiter entwickelte Angebot, basierend auf den bisherigen Nutzererfahrungen, auf den drei Säulen Information, Service und Image errichtet. Konsumenten, die die Absicht haben ihren Winterurlaub im Ötztal zu verbringen, können sich auf Soelden.com mit einem vollständigen Urlaub und zusätzlich zum Hotel mit quasi Skipass, Skischuhe und Skischule eindecken.



Abschließend noch ein Hinweis auf die eingangs angesprochende Mobile-Nutzung. Ronald Grüner, Digital-Manager im Ötztal Tourismus, beziffert, dass die von mobilen Endgeräten kommende Nutzung innerhalb eines Jahres von elf auf rund 31 Prozent anstieg.