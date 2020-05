Söhnchen zu Sohn

Chris Mayrhofer, Geschäftsführer Kreation, skizziert die Grundidee der Kampagne, die eine emotionale ist und in der Kindheit der Menschen fußt: "Man kann es nicht erwarten, groß zu werden. Und wenn man dann nach dem morgendlichen Messen am Türstock feststellt, dass man wieder ein Stückchen gewachsen ist. Das macht stolz."



Also zeigt Hello München einen Knirps beim Wachsen. Die Mutter mißt ihn. Tag für Tag. Eines Tages ist aus dem Knirps ein stattlicher Sohn geworden. Anhand dieser dramaturgischen Wendung veranschaulicht die Agentur und Drei die Botschaft vom "schnellen, gegenwärtigem und überdurchschnittlichen Wachstum".



Thomas Malleschitz, Chief Marketing Officer Hutchison 3G Austria: "Gemessen am Kundenzuwachs sind wir derzeit das am schnellsten wachsende Mobilfunk-Unternehmen des Landes. Diese Tatsache wollen wir auch ganz deutliche in der Kommunikation herausstellen." Zu dessen Verbreitung wurde Mix aus TV, Print und Online erstellt.