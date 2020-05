Socialbakers expandiert in Europa

eu, deDas Social Media- und Digital-Analyse-Unternehmen Socialbakers eröffnet in München eine Niederlassung. Von dort aus wird das Unternehmen den Vertrieb und die Vermarktung seiner Engagement Analytics und Engagement Builder-Produkte in Zentraleuropa, den Benelux-Märkten sowie in Skandinavien ausbauen.