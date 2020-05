Social Sharing - Vier gewinnt

Die vier Social Media-Foren dominieren die für Sharing notwendigen Handlungskriterien: Anzahl der Mitglieder, die aktiv Inhalte teilen; Anteil der empfohlenen Links, denen gefolgt wird.



Twitter ist, gemessen an der Anzahl der Sharings pro Monat, das führende Forum.



Die Allyve-Erhebung zeigt auch, wie die Social Network-Marktanteile in Deutschland derzeit stehen. 61 Prozent des deutschen Community-Volkes sind auf Facebook, 27 Prozent auf YouTube, 16 Prozent auf Google+ und 12 Prozent auf Twitter zu finden. In solchen Zahlen muss immer auch der Faktor Parallel-Nutzung mitgedacht und berücksichtigt werden.



Bemerkenswert in dieser Auswertung ist MySpace. Nur mehr ein Nischen-Netzwerk weist es einen sehr hohen - 85 Prozent - Sharing-Grad und somit eine sehr aktive Community auf. Und auch die Menge geteilter Inhalte, 10,1 Stück pro Monat, ist hoch. Auf der Allyve-Reihung in dieser Kategorie liegt MySpace auf dem dritten Rang.



atmedia.at