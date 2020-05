Social Networks wildern im Zeitungsrevier

Der Verband kommt im Zuge einer Analyse zu dem Ergebnis, dass Social Networks eine Rolle als Informationskanal spielen und diese ausbauen werden. So informieren sich 28 Prozent aller aktiven, deutschen Network-Nutzer in ihren jeweiligen Communities über tagesaktuelles Geschehen. Von dort weg, folgen sie ihrer Neugierde und ihrem Wissendurst auf Newsportale.



Dieses Informationsverhalten stellte der Bitkom bei 34 Prozent der 14- bis 29-jährigen und bei Fans, Friends und Followern ab 30 Jahren in Ausmaß von bis zu 24 Prozent fest.



Explizite Empfehlung des Verbandes an klassische Nachrichten-Medien: Community-Profile einrichten oder weiter entwickeln, Nachrichten einstellen, aber nicht nur, Likes gewinnen und den Network-Traffic gekonnt auf die jeweiligen Newsportale führen.