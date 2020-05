Social Networks-Werbeerlöse verdoppeln sich

Der größte Anteil dieser Kommunikationsausgaben - darunter ist bezahlte Werbung in den Networks, Games und Applikationen subsummiert - entfällt auf Facebook und Twitter. Die Kosten für die Herstellung und den Betrieb einer Network-Präsenz nicht nicht berücksichtigt.



LinkedIn wird 2011, so die Berechnung 140,8 Millionen Dollar mit Werbung, ein Drei-Prozent-Anteil am Social Networks-Werbekuchen, erwirtschaften.



Die Social Media-Werbedollars machen 6,4 Prozent des diesjährigen globalen Online-Werbevolumens aus und werden 2013 auf 9,4 Prozent steigen. eMarketer berechnete darüber hinaus, dass das prozentuelle Wachstum dieser Werbespendings in diesem Jahr seinen Zenit erreicht hat und in den kommenden Jahren zurück geht.