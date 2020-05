Social Network-Werbeerlöse sinken

usa // Das klassische Dilemma digitaler Medien zeigt sich nun auch an Social Networks: die Reichweiten steigen, die Nutzungsintensität nimmt zu und die Werbeinvestitionen wachsen nur marginal oder sinken, wie derzeit es in den USA der Fall ist. Das Marktforschungsunternehmen eMarketer revidiert nun, die diesebezüglich im Mai gemachte Prognose. Anstelle von 1,4 Milliarden werden die Werbeerlöse in Social Networks in diesem Jahr nur 1,2 Milliarden US-Dollar ausmachen. 2009 werden die Werbeinvestitionen nicht mehr 1,8 sondern nur mehr 1,3 Milliarden Dollar ausmachen. Neben der US-Rezession wird das sich verlangsamende Umsatzwachstum von MySpace dafür verantwortlich gemacht.