Social Müdia

In State's Manifest steht dazu: It doesn't have to be complicated, you don't have to amass followers, you don't have to be witty, you don't have to use a hashtag, you can State an opinion in a couple of clicks.



Das Meinungsnetzwerk zählt unter anderen den Internet-"Erfinder" Tim Berners-Lee, den Autor Deepak Chopra und Eli Pariser, CEO von Upworthy und Präsidiumsmitglied von MoveOn.org, zu seinem Beraterkreis.