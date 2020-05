Social Media-Rückblick 2012

intWir machen, ausnahmsweise, eine Reise in die Zukunft und blicken vom 13. Februar 2062 auf die vergangenen Social Media-Jahrzehnte zurück. Die einstige Community-Managerin, der frühere App-Produzent, etc. und Digital Natives sind eventuell in Pension oder geniessen ihren mit erfolgreichen Geschäftsideen erworbenen Reichtum. Zeit für die Hipster, das eine oder andere Anekdötchen aus ihrem abwechslungsreichen Online-Leben preiszugeben: