Social Media repositioniert Corporate Websites

Aber auch einfach gestrickte Network- und Community-Auftritte beginnen sich zu überleben. Für die Social Media-Ansprüch gibt es eine Erklärung. Die liefert Mathias Mayer, Kundenberater und Social Media-Analyst bei Universal McCann in Wien: "Ein simple Präsenz in Social Networks reicht nicht mehr aus, um sich von der Masse abzuheben. Auch die Anzahl von Likes sind kein Erfolgsgarantie mehr." Er konstatiert, dass "Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit immer wichtiger werden".



Die sechste Welle der Social Media Tracker-Studie, die The Business of Social betitelt ist, bestätigt eine immer deutlicher erkennbare Tendenz: Unternehmenswebsites werden sich künftig auf die Produktpräsentation und jede andere Kommunikation, die mit anderen an Unternehmen interessierten Peer-Groups, Stakeholdern oder network-abstinenten Zielgruppen, beispielsweise Menschen ab 45 Jahren, zu führen sind, konzentrieren.