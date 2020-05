Social Media-Nähe im Top-Management

Grayling weist in der, vom Betrachtungsraum her als global ausgewiesenen Studie "Pulse" aus, dass "lediglich 23 Prozent der CEOs" eigenständig in sozialen Medien aktiv sind. 27 Prozent lassen sich "vertreten" und ihre Blog-Einträge, Posts, Tweets, etc. von Ghostwritern schreiben. Das käme einer Social Media-Affinität von 50 Prozent unter den weltweiten Top-Managern gleich.



Im Gegenzug bekennen sich 44 Prozent in der Grayling als Social Media-Schweiger und -Verzichter. Sollen Andere für die in ihren Unternehmen geführte Marken, für die Produkte reden!



Diese Ergebnisse zeigen, dass Social Media polarisiert und die damit verbundenen Unklarheiten, Unternehmensführungen in jene teilen, die sich vielleicht nicht über einen konkreten Nutzern ihrer Foren-Kommunikation im Klaren sind, sich aber darauf einlassen und früher oder später ihre Wege und Strategien dazu finden. Die anderen Entscheidungsträger delegieren diese Kommunikationsaufgaben und vertrauen darauf, dass der, aus ihrer Sicht augenscheinliche Hype vorüber geht, sie unbehelligt lässt, abebbt und dann die Welt so ist, wie sie zuvor schon mal war.