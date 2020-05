Social Media kannibalisiert Kommunikation

Daraus folgt, dass "soziale Netzwerke mittlerweile zu Stellwerken für Internet-Traffic" geworden sind. Die von PricewaterhouseCoopers hinterfragte Nutzung in Deutschland zeigt, dass 35 Prozent der Network-Mitglieder aus ihrer präferierten Community in die Online-Welt aufbrechen.



Neben den Traffic-Effekten wirkt sich die Social Media-Nutzung reduzierend auf andere Kommunikationsmittel aus. Infolgedessen geht die SMS-Kommunikation, die Verwendung von Instant Messaging-Instrumenten wie ICQ, der E-Mail-Verkehr und das Telefonieren zurück. Laut PricewaterhouseCoopers sank die E-Mail-Kommunikation von Netzwerkern um 41 und der Telefon-Gebrauch um 39 Prozent. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei auch die Social Media-Nutzung via Smartphones. Sie hat sich unter jungen Menschen als mitentscheidendes Kriterium für den Smartphone-Erwerb etabliert. Unter den 16- bis 24-Jährigen macht die mobile Social Network-Nutzung bereits 55 Prozent aus.