Social Media-Erlöse wachsen sprunghaft

Der zweite relevante Erlösstrom für Networks sind Social Gaming-Umsätze. Gartner berechnet dessen Entwicklung im laufenden Jahr auf 3,2 und 2012 auf 4,5 Milliarden Euro. Dieser Erlös besteht aus den Spiel-Geldern von Gamern also Endkonsumenten, Mieten von Game-Publishern, die ihre Games in Networks platzieren sowie Umsätzen die mit "Virtual Wallets", die für das Bezahlen von virtuellen, spielnotwendigen Gütern gebraucht werden, erwirtschaftet werden.



Die Games selbst sind wiederum Freemiums, also ein Hybrid aus von Kunden bezahlten und durch Werbeplatzierungen refinanzierten Produkte.



Der kleinste Erlösstrom in dem Markt ist jener der Abonnements und bezahlten Mitgliedschaften wie dies bei Xing oder LinkedIn der Fall ist.